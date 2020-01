Der neue Ring in Bayreuth

Laura Weißmüller

Alle zwei Jahre findet in Venedig die Architekturbiennale statt. Es gab bislang gute Gründe, sich zu fragen, warum gerade in dieser zwar sterbensschönen, aber doch so gut wie fertig gebauten mittelalterlichen Stadt die wichtigste Ausstellung weltweit zum Thema Architektur stattfinden sollte. 2020, wenn die 17. Architekturbiennale in Venedig, kuratiert von dem amerikanisch-libanesischem Architekten Hashim Sarkis, stattfinden wird, dürfte sich diese Frage nicht mehr stellen. Denn die Lagunenstadt ist derart von den Auswirkungen der gebauten Welt betroffen, dass sie unterzugehen droht. Angefangen vom Industriehafen, den man mitten in die sensible Lagune legte, bis hin zum Betrieb der stetig größer werdenden Kreuzfahrtschiffe, die immer tiefere Fahrrinnen verlangten. Ganz zu schweigen von Mose, diesem Milliardenprojekt eines Sturmflutsperrwerks, das vermutlich schon längst veraltet ist. Mit all diesem gebauten Elend wird sich die kommende Architekturbiennale mit dem Titel „How will we live together?“ auseinandersetzen müssen.